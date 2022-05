Loretta investita e uccisa, 19enne con foglio rosa accusata di “omicidio stradale”

C’è una indagata per “omicidio stradale” dopo il terribile incidente in cui ha perso la vita Loretta Russo (in foto). La donna, 60 anni, è stata investita e uccisa in via Titone, a Palermo, nella zona di Corso Calatafimi alta. La vicenda si è consumata nel pomeriggio d’ieri, 11 maggio.

Disposta l’autopsia

Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo di Loretta Russo. La donna è stata è estratta dai vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito è stata travolta da una vettura che, a sua volta, è stata spinta da un’altra auto guidata da una 19enne. La giovane aveva il foglio rosa e con un parente stava facendo una guida per esercitarsi. Mentre stava percorrendo la via Titone nei pressi dell’Inail per cause in corso di accertamento la ragazza avrebbe perso il controllo della Seat che è finita contro un’auto e poi ha investito la donna per strada.

