Incidente mortale a Palermo, muore investita Loretta Russo, tre feriti

Tragedia a Palermo dove é morta una donna e tre persone sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto nella zona di Corso Calatafimi. La vittima è una donna di 60 anni, Loretta Russo, investita e morta sul colpo

Tre sono i feriti. Questo il bilancio del dramma avvenuto in via Titone, a Palermo, nella zona di corso Calatafimi.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi dei sanitari.

Presenti anche gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che stanno eseguendo i rilievi per accertare le responsabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, un automobilista alla guida di una Seat Ibiza si sarebbe schiantato contro un’altra vettura e nell’urto è rimasta coinvolta la vittima che era a piedi nella zona della sede Inail. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone. La donna era appena uscita dagli uffici dell’Inail.

Il traffico nella zona, anche in corso Calatafimi, che si trova a poche decine di metri, è stato notevolmente rallentato, visto che la via Titone è rimasta chiusa per ore per consentire alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi sul luogo in cui Loretta Russo è rimasta uccisa. Sequestrati i veicoli coinvolti.