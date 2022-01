Cateno De Luca non è un evasore, il giudice

Assolto sindaco Messina Cateno de Luca accusato di evasione fiscale. Per giudice fatto non sussiste, Procura aveva chiesto 3 anni. Il giudice monocratico, Simona Monforte, ha assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Messina, Cateno De Luca, imputato nel processo Caf Fenapi su una presunta evasione fiscale di un milione e 750 mila euro. La Procura aveva chiesto tre anni di reclusione.

“Oggi Matteo Salvini chiederà scusa considerando che l’8 novembre del 2017, quando fui arrestato, aveva detto che ero uno dei delinquenti che aveva lasciato fuori dalla lista? Io che non avevo mai chiesto di entrare nella Lega e fu tutta una invenzione di Attaguile? Il M5s che mi mise tra gli impresentabili chiederà scusa, lo faranno i tirapiedi di Grillo? E Musumeci che ha detto che la politica deve arrivare prima dei pm commentando l’arresto chiederà scusa? E tutti quelli che mi hanno tacciato di essere un delinquente chiederanno scusa? Mi auguro di si, prima di essere politici bisogna essere uomini”. Lo dice il sindaco di Messina, Cateno De Luca.



Seguici su Facebook



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

Seguici