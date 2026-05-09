Omicidio al Villaggio Santa Rosalia: Pietro De Luca ucciso da un 16enne

Pietro De Luca, 69 anni, è l’uomo che stato ucciso nella sua abitazione di via Buonpensiero, al Villaggio Santa Rosalia di Palermo, poco prima della mezzanotte. A colpirlo fino a fracassargli il cranio sarebbe stato un ragazzo di 16 anni, che circa un’ora dopo si è presentato spontaneamente in questura per costituirsi.

Secondo la prima ricostruzione, De Luca avrebbe attirato il giovane — suo conoscente — nell’appartamento e avrebbe tentato un approccio sessuale. Il ragazzo avrebbe reagito afferrando un oggetto contundente e colpendolo alla testa. Sul posto sono arrivati prima i carabinieri, poi le indagini sono passate alla squadra mobile, che ha effettuato i rilievi insieme al personale della Scientifica.

Il corpo di Pietro De Luca è stato trasferito all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, dove sarà eseguita l’autopsia. Il minorenne è ora nelle mani delle autorità. La vicenda è seguita dalla Procura per i minorenni.