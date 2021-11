Cade meteorite ad Agrigento, decine di segnalazioni

Avvistato meteorite su Agrigento.

Un frammento è caduto nella zona del viadotto Imera. Lo riporta Mareamico Agrigento secondo cui il frammento sarebbe finito nei pressi del viadotto Himera, subito dopo l’uscita della città.

Tante le segnalazioni di persone che hanno assistito all’eccezionale evento dalla città di Agrigento. I più fortunati sono riusciti ad osservare il fenomeno in diretta dopo essere stati attratti dalla scia in cielo. L’effetto è stato quello di una vistosa scia luminosa di colore bianco/verde ha solcato il cielo. Alcuni dicono di aver visto dei frammenti per terra.