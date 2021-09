Incidente sul lavoro a Palermo, muratore cade dal quarto piano

A Palermo è crollato un ponteggio in via Pirandello e un muratore è volato dal quarto piano. L’uomo è grave in ospedale.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto oggi a Palermo. La tragedia intorno alle 13. Un ponteggio, sul quale stava lavorando l’operaio, è crollato e il muratore è caduto dal quarto piano,rimanendo incastrato tra le lamiere.

La vicenda si è consumata in un palazzo di via Pirandello 21, oggetto di lavori di ristrutturazione.

La vittima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco. L’operaio, in stato cosciente, è stato trasportato all’ospedale di Villa Sofia.

Immagine di repertorio