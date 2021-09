Don Jaime e Lady Charlotte sposi a Monreale immersi nella bellezza di Villa Tasca, le foto

Villa Tasca ha vissuto una bellissima favola in questi giorni, tra preparativi e festeggiamenti per il matrimonio di Don Jaime Borbone Due Sicilie e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Il matrimonio religioso a Monreale, i festeggiamenti a Palermo.

I due reali hanno soggiornato a Villa Tasca

Per tutta la settimana, la giovane coppia ha soggiornato a Villa Tasca, accolti dalla famiglia Tasca. Claudia Ruffo di Calabria, in qualità di property manager, con lo staff della Villa, ha seguito l’ospitalita nei minimi dettagli. La suite Contessa è stato il loro nido e la Villa la loro casa. Giorni d’impegni ufficiali dopo i quali tornavano al loro incantevole rifugio. Prima colazione, passeggiate nel parco e cenette a lume di candela sono stati i loro momenti intimi di relax e di pace.

La colazione prime del matrimonio a Monreale

Sabato mattina, prima di salire a Monreale, Don Jaime ha invitato i suoi testimoni per un breakfast tra gli affreschi dei saloni di Villa Tasca. I giovani sono arrivati alle 8 del mattino per fare gli auguri allo sposo, prima di ripartire per la cerimonia di Monreale.

Le foto del matrimonio nella villa

Dopo il rito al Duomo di Monreale, e dopo la colazione a Palazzo dei Normanni, nel pomeriggio gli sposi hanno fatto ritorno insieme a Villa Tasca per fare le fotografie di nozze. Lo sfondo il suo magnifico giardino romantico, tra tempietti, grotte, laghetti incantati e rare specie botaniche.

E domenica brunch con 300 invitati

Il tempo di cambiarsi e riposarsi, per poi ripartire pronti per la serata di gala. Villa Tasca è stata infine scenario e cornice del brunch di domenica per oltre 300 blasonati provenienti da mezza Europa. Presenti i genitori di Jaime, S.A.R. Don Pedro con la moglie Donna Sofia, i genitori di Charlotte, Lord James e Lady Mary Lindesay-Bethune, Sua Eminenza Cardinale Müller e altre autorità internazionali, per festeggiare ancora tutti insieme questo straordinario e regale matrimonio, trascorrendo la giornata a Villa Tasca.

Incantati dalla bellezza di Villa Tasca

Tutti incantati dalla ricchezza botanica del giardino e degli interni perfettamente ben custoditi, sono lentamente ripartiti per le loro rispettive destinazioni. Palermo, città sempre più ambita e meta privilegiata da viaggiatori intenditori del mondo intero, spesso di passaggio per un soggiorno esclusivo nella storica dimora di Villa Tasca.

Foto Villa Tasca