Guido Giambruno, a 38 anni strappato alla vita: addio al direttore di Calampiso

Muore Guido Giambruno a 38 anni

Era il direttore del resort Calampiso di San Vito Lo Capo

Oggi il funerale a Cardillo

Il mondo del turismo siciliano piange Guido Giambruno si è spento a soli 38 anni a causa di una grave malattia. Oggi il funerale nella chiesa di Santa Flavia di un esperto del turismo siciliano. Era palermitano.

Guido Giambruno e la sua passione per i viaggi

Guido era il direttore di Calampiso a San Vito Lo Capo ed era un punto di riferimento nel settore turistico dell’Isola. La sua scomparsa lascia nel dolore la famiglia, gli amici e tutti coloro che nel corso degli anni avevano collaborato con lui. Giambruno lascia una bambina di 6 anni. La sua passione erano i viaggi e di quella passione ne aveva fatto una professione. Aveva lavorato a Torre Artale, poi passò al resort di Calampiso.

Un manager amato, professionista stimato

“Gugo”, così come veniva scherzosamente chiamato da chi lo amava, nonostante la sua giovane età era già direttore di hotel, con grandi capacità manageriali e professionali. “Era il direttore vecchio stampo dedito al lavoro, lavorava 24 ore su 24 – racconta un parente -. Dedito al cliente, non diceva mai di no ed era sempre pronto a risolvere ogni problema. Sempre disponibile in tutti i lavori che ha fatto, da Torre Artale a Calampiso. Per lui però Calampiso ha rappresentato qualcosa in più. Era un uomo tutto d’un pezzo, un gran padre. Una gran brava persona, genuino, volenteroso. Di negativo aveva davvero poco. Tutti non possono che parlarne benissimo”. “Guido Giambrunose n’è andato e poi il silenzio – dice un’amica -, le lacrime, il pensiero alla tua bambina la tua Gioia più grande, a ciò che ancora a soli 37 anni avresti potuto e dovuto fare”.