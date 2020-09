Alberto Angela “sfida” su Instagram Angela da Mondello e fa il botto di fan

Alberto Angela, celebre divulgatore scientifico, “sfida” sui social, ma a sua insaputa, la signora palermitana Angela Chianello, conosciuta come “Non ce n’è Covid”. È una sfida all’ultimo follower quella creata dal comico palermitano Roberto Lipari. Intanto, grazie all’iniziativa social, Alberto Angela ha ottenuto oltre 90 mila nuovi fan su Instagram dopo l’appello lanciato da Lipari.

Il divulgatore scientifico è diventato il protagonista della #AlbertoAngelaChallenge. Si tratta di una “sfida” lanciata dall’attore comico Roberto Lipari per far “prevalere la cultura” di Alberto Angela sul tormentone di Angela Chianello. Angela è la signora palermitana diventata celebre dopo la frase “Non ce n’è Coviddi” pronunciata in una intervista a Mondello. La palermitana ha deciso di sbarcare su Instagram conquistando nel giro di pochi giorni oltre 170 mila followers.

Da qui, la provocazione di Roberto Lipari: “Lo so… Ogni condivisione della notizia del boom social di Angela le fa crescere il numero dei seguaci, ma stavolta è per una buona causa! Segui Alberto e non seguire Angela! Affinché non avvenga mai il SORPASSO! Lì avremmo perso tutti”, ha scritto il comico palermitano ora volto di Striscia la notizia.

Grazie all’appello di Lipari l’account di Alberto Angela, conduttore di “Meraviglie” e “Stanotte a…” ha superato i 250 mila followers, mentre la “sfidante”, Angela Chianello, è ferma a 166 mila. “Vi ringrazio perché non c’è stato nessun atto di bullismo nei confronti della signora Angela. Perché lei è vittima di questa società quanto noi. Anche perché quelli che mi preoccupano per davvero sono coloro i quali la seguono solo per offenderla. Nel frattempo mi sto immaginando Alberto Angela che non si spiega che caspita sta succedendo nel suo profilo”, ha aggiunto Roberto Lipari. Intanto la challenge social continua a spopolare su Instagram e continuano ad aumentare i followers di Alberto Angela.