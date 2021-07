Alberto Angela tra Palermo e Monreale, sono tra le Meraviglie

Alberto Angela tra Palermo e Monreale per registrare una puntata del suo programma “Meraviglie. Si tratta della trasmissione che racconta dei luoghi più belli dell’Italia e non poteva di certo mancare il racconto dell’itinerario Unesco arabo normanno.

L’episodio che sta registrando Alberto Angela a Palermo e Monreale, infatti, dovrebbe essere dedicato esclusivamente alle bellezze che si trovano nelle due città, mete turistiche di bellezza estrema.

Ieri Alberto Angela è stato notato nella città normanna. Nei giorni scorsi il divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore si trovava, invece, a Palermo.

A Monreale in tanti hanno chiesto al divulgatore di poter scattare una foto o un autografo. Qualche giorno fa è stato notato al castello della Zisa.

Il nuovo format televisivo di Alberto Angela porta il telespettatore alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, quelle che ci rendono una vera e propria “penisola dei tesori”. Un itinerario fra arte e bellezze naturali nei siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità.

Alberto Angela torna così in Sicila con una troupe Rai per raccontare le bellezze architettoniche locali. Una puntata di Meraviglie, in onda il prossimo autunno, sarà dedicata alle bellezze siciliane. Alberto Angela ha anche visitato l’area di Siracusa ma anche il centro storico di Ortigia fino al Castello Maniace.