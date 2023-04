Vacanze in Sicilia bollenti per Diletta Leotta: fan impazziti su Instagram

Durante la sua vacanza in Sicilia, la bellissima giornalista Diletta Leotta ha condiviso diverse foto sui social e su Instagram, dove ha scritto “My Sicily”, esprimendo il suo amore per la sua terra natale. La conduttrice sportiva di Dazn, insieme al suo compagno, il portiere Loris Karius, si è concessa una rilassante vacanza a Noto, circondata dalla sua famiglia. In particolare, la Leotta è apparsa vestita di rosso in una serie di scatti che hanno fatto impazzire i suoi fans su Instagram. Nonostante la dolce attesa della sua bambina, la giornalista ha trascorso giornate piene di piacere e relax, visitando la città natale di Catania e immergendosi nella tranquillità della campagna alle porte di Noto.

Una valanga di commenti e complimenti

Dopo aver annunciato il sesso del loro bambino in una festa di famiglia, i due fidanzati sono volati in Sicilia per trascorrere le vacanze di Pasqua. Festeggiando assieme ai suoi cari a Catania, la giornalista ha poi goduto della pace e della bellezza della campagna siciliana. Non sorprende che i suoi followers abbiano espresso grande affetto e ammirazione nei commenti sotto le sue foto, rendendo questo viaggio un momento indimenticabile per la Leotta.

Visita alla zona sud del Siracusano

Dopo aver condiviso le foto sul suo profilo è arrivata una valanga di commenti e di complimenti da parte dei suoi followers. Per Diletta Leotta è sicuramente uno dei più dei momenti più belli della sua vita visto che è il dolce attesa di una bambina. Nei giorni scorsi la coppia ha confermato la notizia, dopo che erano state diffuse le prime indiscrezioni nel mondo del gossip e delle pagine rosa. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia Soon we’ll be three!”, hanno detto i due. Poi sono volati in Sicilia per trascorrere le vacanze di Pasqua. Sull’Isola hanno fatto una capatina a Catania dove Diletta Leotta è nata, e hanno festeggiato assieme ai suoi familiari le feste pasquali. La giornalista ha fatto poi tappa nella zona sud del Siracusano, visitando alcuni casolari e immergendosi nella tranquillità della campagna alle porte di Noto, che è stata la città siciliana tra le più visitate nel periodo di Pasqua.