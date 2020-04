Covid-19, ancora deciso calo di positivi, – 165 da ieri

In Sicilia numeri ancora positivi riguardo l’emergenza Covid19. Sull’isola continua il boom di guariti e calano ricoveri e contagi.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (domenica 26 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.104 (+1.853 rispetto a ieri), su 65.689 persone: di queste sono risultate positive 3.055 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.107 (-165), 720 sono guarite (+196, di cui 13 ricoverati e 183 in isolamento domiciliare) e 228 decedute (+4).

Degli attuali 2.107 positivi, 478 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 33 in terapia intensiva (0) – mentre 1.629 (-158) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Un focolaio è stato scoperto nella casa di riposo «Regina Pacis» di via principe di Paternò, dove sono otto le persone positive al Covid-19. Dopo che nei giorni scorsi una donna di 94 anni era stata portata d’urgenza all’ospedale Cervello con sintomi sospetti, l’Asp ha effettuato dieci tamponi. Complessivamente si sono contagiati cinque anziani, di cui tre scoperti ieri, tutti trasferiti nell’ospedale Covid di Partinico e due inservienti che invece sono stati portati nell’albergo «San Paolo Palace», destinato ad accogliere chi è asintomatico. Al momento, all’interno della «Regina Pacis», rimangono un’ospite e un’assistente, entrambe negative ai test.