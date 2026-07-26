Arrestato piromane seriale, è stato beccato ad appiccare incendio

Un uomo di 48 anni residente a Giarre è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia con l’accusa di incendio doloso, dopo aver dato fuoco in successione a un terreno lungo l’autostrada A18 e al parcheggio dell’ospedale cittadino. Un intervento tempestivo ha evitato che le fiamme si propagassero verso l’autostrada, la struttura sanitaria e le zone abitate vicine.

Tutto è iniziato con la segnalazione di un rogo divampato in contrada Coste, su un terreno confinante con l’A18. Alcuni testimoni avrebbero visto l’uomo appiccare le fiamme alla vegetazione, un elemento che ha permesso ai militari di concentrare subito le ricerche su di lui.

Pochi minuti più tardi è arrivata una seconda segnalazione: un incendio nel parcheggio dell’ospedale di Giarre, dove alcune auto di servizio dell’ASP di Catania sono state date alle fiamme. Solo il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che il fuoco si estendesse alla vegetazione limitrofa.

Le verifiche dei Carabinieri hanno accertato che, per la posizione in cui sono divampati, entrambi i roghi avrebbero potuto propagarsi senza controllo verso l’ospedale, l’autostrada e le aree circostanti, mettendo a rischio pazienti, personale sanitario, automobilisti e abitanti della zona. Anche il rogo tra le auto parcheggiate si trovava a pochi passi dalla vegetazione, un dettaglio che avrebbe potuto far precipitare rapidamente la situazione.

Diramata la descrizione del sospettato alle altre pattuglie in servizio, l’uomo è stato individuato e fermato nel giro di pochi minuti mentre cercava di allontanarsi dall’area dell’ospedale.

Il 48enne, sulla base degli elementi raccolti e ancora da vagliare in sede processuale, è stato arrestato per incendio doloso e trasferito, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere catanese di Piazza Lanza.