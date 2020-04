Covid19, in Sicilia meno di 500 persone ricoverate

Sono 2.320 i positivi al Coronavirus in Sicilia, 19 più di ieri. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana attraverso il suo bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nell’Isola. Il dato, aggiornato alle 17 di oggi, è stato trasmesso all’Unità di crisi nazionale.

I casi scoperti nelle ultime 24 ore sono 55: dall’inizio dell’emergenza nell’Isola sono stati registrati 1.981 positivi. I pazienti guariti sono 443, 31 più di ieri, mentre i morti sono 218 a fronte dei 213 di 24 ore fa.

Scende sotto quota 500 il numero dei pazienti Covid ricoverati in Sicilia: secondo i dati della presidenza della Regione sono 493 i positivi che stanno facendo ricorso alle cure degli ospedali dell’Isola, 17 meno di ieri. Di questi, 32 sono in terapia intensiva. Sono 1.827, invece, i positivi per i quali e’ stata disposta la misura dell’isolamento domiciliare.

Sono 721 gli attuali contagiati da coronavirus in provincia di Catania, 15 piu’ di ieri. I dati provenienti dalla presidenza della Regione descrivono la provincia etnea come quella di gran lunga piu’ colpita nell’Isola. Stabile il numero dei positivi in provincia di Messina: 397. Seguono Palermo ed Enna, con 360 e 316 casi. In provincia di Agrigento i positivi sono 129. Chiudono Caltanissetta (119), Trapani (110), Siracusa (97) e Ragusa (71)