Guariscono dal Covid-19 ma si risvegliano con la pelle nera

Sono guariti dal Covid-19 ma si sono svegliati sul letto del reparto di Rianimazione con la pelle nera. Si tratta di due medici cinesi del Wuhan Central Hospital. La notizia sta facendo il giro del mondo.

I due dottori sono stati contagiati dal coronavirus e si dono ammalati gravemente. Sono stati sottoposti alla cura anti Covid ma al risveglio non credevano ai propri occhi. La loro pelle era di un colore più scuro del normale.

Secondo i medici dell’ospedale cinese si tratterebbe di un effetto collaterale di un farmaco usato contro il Sars-cov-2. Il racconto dei medici diventati neri è stato raccontato da un servizio della tv Ccvt e ripreso dal Daily Mail.

Il dottor Yi Fan e Hu Weifeng, 42 anni entrambi, si sono svegliati dopo oltre un mese in terapia intensiva. La loro pelle ha assunto una pigmentazione nera

a causa di u malfunzionamento del fegato. Secondo i medici, si sbiancheranno appena il fegato comincerà a metabolizzare normalmente.

Il dottor Yi è stato attaccato a un macchinario per 39 giorni, ma ora si è ripreso ed è in un reparto non di terapia intensiva. Le condizioni del dottor Hu sono state ancora più gravi e ancora non è guarito del tutto, ma dopo 45 giorni attaccato alle macchine è tornato a parlare, ma è ancora in terapia intensiva.