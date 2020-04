Covid19, boom di guariti in Sicilia, 39 pazienti in terapia intensiva

Sono 346 le persone guarite dal Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emrgenza ad oggi. Il dato è stato comunicato dalla Regione Siciliana. E continua ancora il trend positivo dei contagi in relazione al numero di tamponi eseguiti dai laboratori regionali e da quelli privati attivati per accelerare i test sulle persone rientrate in Sicilia.

Sono 565 i pazienti affetti da coronavirus ricoverati in Sicilia. Secondo il bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nell’Isola, diffuso dalla presidenza della Regione, il numero dei ricoveri e’ salito di due unita’ nelle ultime 24 ore. Sono 39, invece, i pazienti che occupano un posto nei reparti di terapia intensiva.

Il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale mostra dati ancora positivi.

Sensibile rialzo del numero di guariti dal coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 31, numero che fa salire a 346 il computo complessivo. Il dato, aggiornato alle 16 di oggi e gia’ trasmesso all’Unita’ di crisi nazionale, e’ contenuto nel bollettino diffuso dalla presidenza della Regione. Sono 42, invece, i casi di positivita’ scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia. Al momento i contagiati nell’Isola sono 2.210, otto in piu’ rispetto a ieri, mentre il numero complessivo di casi scoperti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica e’ di 2.759. I tamponi effettuati finora sono 51.373, 1.601 piu’ di ieri. I morti sono complessivamente 203, di cui tre nelle ultime 24 ore.

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 16 di oggi (lunedì 20 aprile), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Scende il numero dei contagiati da coronavirus al momento in provincia di Catania, mentre il dato e’ in crescita in quella di Messina. Secondo il bollettino diffuso dalla presidenza della Regione Siciliana, infatti, la provincia etnea resta la piu’ colpita in Sicilia con 626 casi attuali, numero che pero’ e’ in discesa di sette rispetto ai 633 di ieri. A Messina, invece, al momento si registrano otto casi in piu’ rispetto a 24 ore fa: si e’ passati dai 396 di ieri ai 404 di oggi. La terza provincia piu’ colpita e’ Palermo, che al momento conta 348 positivi, due in piu’ rispetto a ieri. Seguono Enna (323), Agrigento (129), Caltanissetta (113), Trapani (112), Siracusa (98) e Ragusa (57).