Dramma a Monreale, muore un bambino di tre anni

Tragedia a Monreale dove è morto un bambino di tre anni. Il bimbo pare stesse giocando nella sua stanzetta. Il dramma si è consumato in pieno centro in un’abitazione di via Dante.

Il bambino, secondo le proprie ricostruzioni, era in casa con mamma e papà e stava giocando tranquillamente. Per causa da appurare è rimasto incastrato in un cordino di una tenda dopo essere salito sul tavolo e scivolato.

Dopo qualche minuto i genitori lo hanno trovato provo di sensi per terra.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo.

A nulla è servito ogni tentativo di rianimazione.

Sul luogo della tragedia sono arrivato i carabinieri della Compagnia di Monreale. Il giudice di turno ha disposto le restituzione del corpicino ai genitori. I Carabinieri indagano per ricostruire i fatti.