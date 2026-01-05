Meteo, arriva il freddo in Sicilia: da mercoledì crollo termico e neve fino a 700 metri

Dopo un inizio di gennaio all’insegna di temperature decisamente sopra le righe, la Sicilia si prepara ad accogliere la prima vera parentesi fredda dell’anno. Attenzione però, niente allarmismi o scenari polari: nessun evento storico all’orizzonte, ma “solo” il ritorno a quella normalità stagionale che negli ultimi anni sembrava quasi un miraggio.

A partire da mercoledì 7 gennaio, l’Isola sarà investita da correnti fredde di matrice artica che spazzeranno via il tepore dei giorni scorsi. Il termometro subirà una brusca picchiata: si stimano cali fino a 10 gradi rispetto ai valori attuali, portando le temperature anche di 4-5 gradi sotto le medie del periodo.

Il meteo delle prossime ore

La giornata di domani, martedì, sarà l’ultimo baluardo del clima mite, con massime che potranno ancora toccare i +18°C, accompagnate da venti di Libeccio e qualche possibile pioggia o temporale, più probabile lungo la costa meridionale.

Il vero cambio di passo arriverà mercoledì: cieli grigi, piogge sparse su tutta la regione e possibili temporali, localmente anche con grandine. A Palermo, ad esempio, le massime faticheranno a superare i 13-14°C, con minime serali intorno agli 8°C. A rendere il tutto più pungente ci penseranno i venti forti dai quadranti occidentali (W/NW), che accentueranno la sensazione di freddo.

Capitolo neve: tornano i fiocchi

Con il calo termico, torna protagonista anche la dama bianca. Mercoledì i fiocchi potrebbero fare la loro comparsa inizialmente intorno ai 1100-1200 metri, per poi scendere nel pomeriggio sui 1000 metri e in serata fino agli 800 metri circa.

Giovedì si replica: il freddo insisterà, con la quota neve che al mattino potrebbe spingersi fino ai 700 metri, specialmente sui rilievi della Sicilia settentrionale, per poi risalire nel corso della giornata.

Uno sguardo al weekend

Questa ondata di freddo sarà rapida ma incisiva: già venerdì è atteso un temporaneo rialzo termico che ci riporterà in media. Tuttavia, gli occhi dei meteorologi sono già puntati sul weekend, quando una seconda incursione artica potrebbe bussare alla porta, portando condizioni forse ancora più rigide e nevicate a quote più basse. Ma su questo, come sempre, la prudenza è d’obbligo: meglio attendere conferme nei prossimi giorni.