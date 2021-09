Compra il pane, si accascia e muore, tragedia in corso Tukory a Palermo

Compra il pane e muore stroncato da un infarto. Tragedia questa mattina in corso Tukory, a Palermo. La vittima è un uomo di circa 63 anni che si è accasciato per terra dopo essere uscito da un panificio nei pressi di una delle entrate del mercato storico di Ballarò.

Il 63enne è morto nonostante l’arrivo dei soccorsi nel giro di pochi minuti. Dopo aver visto l’uomo in difficoltà, alcuni passanti hanno allertato il 118. I rianimatori però non sono riusciti a salvarlo nonostante le manovra salvavita eseguite per diversi minuti.

Una tragedia che si è consumata davanti a decine di persone atterrite. Sul posto, per contenere la folla, sono giunte due volanti della Polizia di Stato. Sul posto il medico legale.