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Villafrati, muore fabbro di 39 anni nel crollo di un balcone: «Morire così a 39 anni è inaccettabile»

di Gaetano Ferraro
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«Non è accettabile che si continui a morire così». Con queste parole la Cisl Palermo Trapani e la Filca Cisl commentano la morte di Giovanni Patricola, il fabbro di 39 anni deceduto dopo il crollo di un balcone a Villafrati, dove stava lavorando a un intervento di ristrutturazione.

«Non è accettabile che si continui a morire così». Con queste parole la Cisl Palermo Trapani e la Filca Cisl commentano la morte di Giovanni Patricola, il fabbro di 39 anni deceduto dopo il crollo di un balcone a Villafrati, dove stava lavorando a un intervento di ristrutturazione.

A firmare la presa di posizione sono la segretaria generale della Cisl Palermo Trapani, Federica Badami, e il segretario generale della Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese. «Siamo vicini alla famiglia dell’ennesima vittima di un incidente sul lavoro nel palermitano, ci auguriamo venga fatta chiarezza, ma è evidente che ancora la tutela della vita dei lavoratori non è una priorità», dichiarano.

Il giudizio dei due sindacalisti si allarga poi al quadro generale. «A soli 39 anni, morire così è inaccettabile. Ogni morte è una sconfitta per tutti, ogni incidente, ogni near miss, non sono una fatalità, ma il risultato di precarietà, di lavoro nero, di appalti al massimo ribasso, di mancata vigilanza e di scarsa formazione».

Da qui l’indicazione sulla strada da seguire: «La sicurezza non è un costo, e si costruisce con il rispetto delle regole, l’applicazione dei contratti, l’uso dei Dpi, e con una formazione continua».

La tragedia si è consumata in via Alcide De Gasperi, in una palazzina a due piani interessata da lavori di ristrutturazione. Patricola è rimasto coinvolto nel crollo del balcone su cui stava lavorando. Le ferite alla testa riportate nel cedimento si sono rivelate fatali: l’uomo è morto all’ospedale Civico di Palermo.

Sulla dinamica i sindacati chiedono che si faccia piena luce, mentre il caso di Villafrati si aggiunge alla lunga serie di vittime sul lavoro nel Palermitano, quella a cui Badami e Danese si riferiscono parlando di «ennesima vittima».

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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