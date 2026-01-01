Cronaca

È uno dei primi siciliani nati nel 2026, Alessandro viene al mondo alle 00.01

Il bimbo è venuto alla luce all'ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte e pesa 2.380 grammi
di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Alessandro Abate è il primo nato a Messina e in Sicilia nel 2026. Il bimbo è venuto alla luce all’ospedale Papardo un minuto dopo la mezzanotte e pesa 2.380 grammi.

I genitori si chiamano Miriana Mento e Alessio Abate. L’équipe sanitaria era composta da Annamaria Giacobbe e Jolanda Leonardi, con il supporto dell’ostetrica Arianna Gitto. Assistenza infermieristica di Giusy Sturniolo e Caterina Costa; servizio di anestesia di Lorenzo Camarda e Carmen Nacci, con il supporto dell’operatore socio-sanitario Ausilia Rizzo.

News suggerite per te:

  1. In Sicilia Zhoe è tra i primi nati del 2026: il vagito un secondo dopo la mezzanotte
  2. Jovanotti torna in tour a Palermo con il Jova Summer Party 2026
  3. Jovanotti annuncia il nuovo tour 2026, dopo otto anni torna in Sicilia con "L’Arca di Loré"
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
Nessun commento

Ultime notizie

“Ma non erano a Bari?”: i The Kolors a Palermo dopo la TV, social scatenati sul caso della diretta
Società
Benvenuto Samuele: è lui il primo bimbo del 2026 nato a Palermo
Cronaca
Terrore a capodanno allo Zen, proiettile ferisce 34enne
Cronaca
Botti di fine anno, 7 feriti a Palermo: in 3 persone perdono le falangi
Cronaca In primo piano
Capodanno tra botti e incendi, 770 interventi dei vigili del fuoco
Cronaca