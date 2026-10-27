Cronaca

Palermo, operai dei tre cantieri Cmc senza stipendio da settembre, sciopero sospeso

di Redazione
lettura in 3 minuti

Ancora senza stipendi da settembre i lavoratori dei tre cantieri della Cmc, che proseguono lo stato agitazione ma hanno sospeso lo sciopero dopo le rassicurazioni giunte ai tavoli di confronto dei giorni scorsi. Si sono svolti un incontro con Rfi, per la commessa della stazione Lazio del Passante ferroviario, e il tavolo con il sub-commissario Toto Cordaro, per i cantieri del collettore fognario sud-est e della rete fognaria di Cruillas.

Fillea, Filca e Feneal, hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato delle gallerie del collettore fognario, i cui lavori sono fermi da più di un anno, e invocato l’intervento sostitutivo per ricevere dalla stazione appaltante gli stipendi arretrati. Tecnici e funzionari della struttura commissariale hanno annunciato un sopralluogo per verificarne lo stato dei lavoro e i rischi connessi al fermo delle lavorazioni.

Al confronto con l’altra stazione appaltante, Rfi, analizzate le numerose criticità dell’opera. Le sigle sindacali hanno chiesto un confronto urgente alla presenza di Cmc per conoscere il piano industriale e il cronoprogramma delle lavorazioni, chiesti da mesi. Pure a Rfi è stato sollecitato l’intervento sostitutivo.

Segnali in arrivo anche dalle istituzioni. Dopo lo sciopero scattato il 19 ottobre e le richieste di alcuni consiglieri comunali, il sindaco Roberto Lagalla ha comunicato l’intenzione di attivare interlocuzioni con le due stazioni appaltanti e con l’azienda, per una relazione sull’avanzamento dei lavori nei tre cantieri.

“Cerchiamo di tenere alto il livello di attenzione sulla vertenza Cmc perché le conseguenze di questa apparente crisi operativa aziendale sono molteplici. Le più immediate riguardano le preoccupazioni legate alla stabilità occupazionale ed economica dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie” dichiarano per Fillea, Filca e Feneal Fabio Pace, Lorenzo Scalia e Salvatore Puleo.

A preoccupare sono anche le ricadute sul tessuto urbano, i disagi per i residenti e le attività commerciali delle aree coinvolte e per la viabilità cittadina.

“C’è anche un problema di sicurezza – è l’allarme di Fillea, Filca, Feneal – Questi cantieri coinvolgono scavi e gallerie che, se non viene fatta la dovuta manutenzione, potrebbero determinare crolli e cedimenti lungo gli scavi”.

Fillea, Filca e Feneal attendono adesso la convocazione del tavolo di confronto richiesto al prefetto.

Consigliati per te

  1. Quarto giorno di sciopero Cmc, lavoratori in piazza Indipendenza: ricevuti dal capo di gabinetto della Regione
  2. Ponteggi insicuri e operai in nero: scattano i sigilli nei cantieri tra Palermo e provincia
  3. Operai in nero e ponteggi pericolosi: raffica di controlli nei cantieri di Palermo e provincia
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l'impatto.
Tragico incidente mortale, perde la vita un ragazzo di 15 anni
Cronaca Siracusa
Un diverbio nato per futili motivi di viabilità, alimentato da vecchi rancori, è costato l'arresto a un venditore ambulante di 61 anni, originario di Palermo e già noto alle forze dell'ordine.
Lo rimprovera per il furgone parcheggiato male, lui minaccia di ucciderlo con coltello da cucina: scatta l’arresto nel Palermitano
Cronaca
Trenta terreni e due immobili, che valgono circa 200 mila euro, sono stati messi sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta: secondo gli investigatori appartengono a persone legate alla cosiddetta stidda mazzarinese. Il decreto è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ed eseguito dai militari del Comando provinciale.
Colpo alla mafia, sequestrati 30 terreni e due immobili da 200mila euro
Caltanissetta Cronaca
Prima il coltello puntato contro l'automobilista che si era fermato per aiutarlo, poi le minacce ai poliziotti arrivati sul posto. Momenti di forte tensione ieri pomeriggio lungo l'autostrada A29, dove un uomo armato che camminava a piedi sulla carreggiata è stato bloccato anche grazie all'intervento del giovane che aveva dato l'allarme.
Paura sull’A29, uomo a piedi estrae un coltello contro chi voleva aiutarlo
Cronaca
A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo.
Tamponamento tra auto e furgone, traffico rallentato sulla Palermo-Catania a Villabate
Cronaca