Incidente mortale sulla statale 123: 4 morti, i nomi delle vittime

Una giornata di lavoro mai iniziata e spezzata a pochi chilometri da casa. È di quattro vittime il bilancio drammatico dello scontro frontale avvenuto questa mattina, poco dopo le sette, al chilometro sette della strada statale 123, in territorio di Naro (Agrigento). Le persone decedute sono tutte di Canicattì e lavoravano nei campi: si tratta di Antonio Agrò (64 anni), Diego Giordano (53 anni), Antonino Di Vincenzo (60 anni) e Gioacchino Liborio Ferrigno (63 anni).

I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento e forse a causa di un sorpasso azzardato, sono stati travolti da un tir che procedeva in direzione opposta. L’impatto tra i due veicoli è stato devastante e non ha lasciato scampo agli occupanti dell’utilitaria, morti sul colpo. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante, un uomo di 43 anni originario di Campobello di Licata.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Sulla dinamica dell’incidente stradale la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle responsabilità di questo nuovo dramma della strada che sconvolge il mondo del lavoro agricolo siciliano.