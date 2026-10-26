Il vino bianco più buono d’Italia nasce in Sicilia: trionfo per la cantina siciliana Cusumano

Alta Mora Arrigo 2023 Etna Bianco Doc di Cusumano, azienda vitivinicola siciliana guidata da Diego e Alberto Cusumano tra i più apprezzati produttori di vino a livello nazionale e internazionale, è il Vino Bianco dell’Anno per il Gambero Rosso conquistando anche i Tre Bicchieri della Guida Vini d’Italia 2027, il punteggio massimo assegnabile.

Tra le migliaia di vini bianchi degustati alla cieca in tutta Italia, solo un centinaio riesce a ottenere il massimo punteggio dei Tre Bicchieri. Tra questi finalisti, i curatori della Guida ne scelgono soltanto uno che rappresenta la vetta qualitativa dell’anno, premiando non solo la piacevolezza del vino, ma valutando anche il rigore produttivo, la fedeltà al territorio d’origine, la capacità di invecchiamento e la tipicità del vitigno.

Un riconoscimento importante quindi per un vino bianco di grande carattere, l’Alta Mora Arrigo 2023 Etna Bianco Doc, frutto delle migliori uve di Carricante coltivate nella contrada Arrigo, da cui prende il nome, sul versante nord dell’Etna. La freschezza dei terreni concede la piena maturazione del Carricante senza snaturarne i profumi, esaltando il carattere e la complessità di questo vitigno autoctono vulcanico.

“Alta Mora Arrigo 2023 Etna Bianco vede la luce in un territorio a 610 metri d’altezza, in suolo antico, ricco di sostanza organica, fatto di sabbie vulcaniche e pietre laviche risalenti a una colata del 1180, dove incontra da un lato l’aria di montagna dell’Etna e dall’altro la brezza del mare che proviene da Taormina. Le forti escursioni termiche tra giorno e notte favoriscono così una maturazione lenta, che preserva freschezza e sapidità. L’affinamento avviene poi in una cantina progettata secondo la moderna architettura ipogea, termoregolata dalla roccia lavica e al riparo dalla luce e sbalzi termici” spiega Diego Cusumano.

I riconoscimenti di quest’anno vanno così ad aggiungersi ai Tre Bicchieri ottenuti da Etna Rosso Alta Mora 2022 nella Guida Vini d’Italia 2026, insieme a quelli dall’Etna Bianco 2023 premiato nella Guida 2025 e all’Etna Rosso Alta Mora Guardiola in quella del 2024.