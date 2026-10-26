Cronaca

Cane carabiniere scopre droga e pistola in giardino: 50enne arrestato a Monreale

di Redazione
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MONREALE — Il fiuto del cane dei Carabinieri ha smascherato il nascondiglio di un 50enne agli arresti domiciliari a Pioppo, frazione di Monreale. Durante un controllo nell'abitazione dell'uomo, già pregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, il cane ha segnalato la presenza di materiale illecito tra la vegetazione del giardino. All'interno di un barattolo di vetro sono state trovate alcune dosi di hashish, mentre nascosta tra le piante è spuntata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, un caricatore con 7 proiettili e un involucro con altre 41 cartucce. Tutto il materiale è stato sequestrato. L'uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

MONREALE — Il fiuto del cane dei Carabinieri ha smascherato il nascondiglio di un 50enne agli arresti domiciliari a Pioppo, frazione di Monreale.
Durante un controllo nell’abitazione dell’uomo, già pregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, il cane ha segnalato la presenza di materiale illecito tra la vegetazione del giardino.

All’interno di un barattolo di vetro sono state trovate alcune dosi di hashish, mentre nascosta tra le piante è spuntata una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, un caricatore con 7 proiettili e un involucro con altre 41 cartucce.
Tutto il materiale è stato sequestrato. L’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo.

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