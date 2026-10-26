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Scomparso un trentunenne a Palermo, la mamma lo cerca a Palermo, “Aiutatemi a trovarlo”

di Redazione
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Una settimana senza notizie. Alessandro Pirrotta, 31 anni, non fa ritorno a casa, nel quartiere Cruillas di Palermo, da lunedì 19 ottobre. I familiari, in forte apprensione, hanno denunciato l'allontanamento ai carabinieri e chiedono a chiunque lo abbia visto di farsi avanti.

Una settimana senza notizie. Alessandro Pirrotta, 31 anni, non fa ritorno a casa, nel quartiere Cruillas di Palermo, da lunedì 19 ottobre. I familiari, in forte apprensione, hanno denunciato l’allontanamento ai carabinieri e chiedono a chiunque lo abbia visto di farsi avanti.

Quella mattina era uscito presto per seguire il corso da operatore sociosanitario che sta frequentando. Appena finito, ha telefonato alla madre, Grazia La Placa, 69 anni, dicendole che sarebbe passato in ospedale a trovare una parente ricoverata. Da quella chiamata, nessun altro contatto. «Aiutatemi a trovarlo» è l’appello disperato della donna dopo sette giorni di ricerche senza esito.

“È andato via presto quella mattina – spiega la donna – perché per ora sta frequentando un corso come Oss. Appena terminato, mi ha chiamato e mi ha detto che sarebbe passato in ospedale perché abbiamo una nostra familiare ricoverata. Sentendo poi mia figlia, però, ho saputo che non era più andato dove pensavamo e da allora non l’ho più sentito”.

La madre ha atteso per quasi due giorni, richiamandolo a ogni ora, notte compresa, prima di rivolgersi ai carabinieri della caserma Uditore. “Il telefono risultava acceso e squillava a vuoto. Non so che pensare… Ha una ragazza che vive in Spagna. Non l’ho mai conosciuta – dice la donna – ma l’ho vista quando si sentivano su Whatsapp. Non ho idea neanche di come si chiami”.

La signora ammette che un allontanamento c’era già stato in passato, ma rimanda a un’altra fase della vita del figlio: “Ma erano altri anni e c’erano altri problemi…”.

Il giorno della scomparsa Alessandro indossava jeans blu e una felpa, forse beige.

– Altezza: circa un metro e settanta, corporatura media
– Occhi azzurri, occhiali con montatura nera
– Capelli rasati, barba incolta
– Un tatuaggio sul braccio

Chi dovesse vederlo può contattare il 112 oppure la caserma dei carabinieri Uditore, in via Gian Lorenzo Bernini.

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