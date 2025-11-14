Scomparso nel Palermitano, si cerca un 49enne: al setaccio le campagne con carabinieri e cani molecolari

Sono ore di grande apprensione a Castelbuono, nel cuore delle Madonie, dove da ieri mattina proseguono senza sosta le ricerche di un uomo di 49 anni del posto. Dell’uomo, residente in contrada Marchese, si sono perse completamente le tracce dopo che la sua auto è stata ritrovata abbandonata nei pressi di un pozzo in contrada Piano Grande, un dettaglio che ha immediatamente fatto scattare il massimo allarme.

A dare l’avviso sono stati i familiari che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, si sono rivolti ai Carabinieri presentando una denuncia di scomparsa. La macchina delle ricerche, coordinata dalla Prefettura di Palermo, si è messa subito in moto con un massiccio dispiegamento di forze. Sul campo stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma, supportati da unità cinofile specializzate nella ricerca di persone.

Le operazioni si sono concentrate fin da subito nell’area del ritrovamento dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno condotto un’ispezione meticolosa all’interno del pozzo, arrivando a svuotarlo completamente con l’ausilio di pompe idrovore per escludere ogni possibilità. L’ispezione non ha dato alcun esito: dell’uomo scomparso non è stata trovata alcuna traccia.

Le ricerche non si fermano e continueranno ad oltranza anche nelle prossime ore, battendo palmo a palmo le campagne circostanti nella speranza di trovare un indizio che possa condurre al ritrovamento del 49enne.

