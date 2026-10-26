Lo sciame sismico non si ferma: 13 scosse oggi, due di magnitudo 3.2

Continua l’attività sismica nel Tirreno meridionale, nel tratto di mare a nord delle isole Eolie. Tra la mezzanotte e le 16:05 di lunedì 26 ottobre l’INGV ha localizzato 13 terremoti, con due eventi di magnitudo ML 3.2. Secondo le informazioni disponibili, nessuna scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Le due più intense della giornata risalgono alle 11:00 e alle 15:21. Per trovare un valore più alto bisogna tornare a domenica 25 ottobre, quando alle 12:49 era stata registrata una scossa di magnitudo ML 3.4 nella stessa zona. Dalla mattina di domenica, l’Istituto ha censito 29 terremoti di magnitudo pari o superiore a 2 in circa 33 ore.

Gli eventi sono localizzati in mare, attorno a 38° di latitudine nord e 14° di longitudine est. L’elenco aggiornato è consultabile sul sito terremoti.ingv.it.