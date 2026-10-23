Cronaca

Rischio tsunami, Cocina invita i sindaci a monitorare i litorali di notte

di Redazione
lettura in 1 minuti
La Protezione civile della Regione siciliana ha emanato il secondo avviso sismico, indicando l'area di maggiore risentimento in cui attivare per prime le misure raccomandate. La sequenza sismica è ancora in corso e per questo viene chiesta la massima attenzione.

La Protezione civile della Regione siciliana ha emanato il secondo avviso sismico, indicando l’area di maggiore risentimento in cui attivare per prime le misure raccomandate. La sequenza sismica è ancora in corso e per questo viene chiesta la massima attenzione.

La comunicazione è firmata dal dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina. «In considerazione del perdurare della sequenza sismica, si raccomanda la massima attenzione», si legge nel documento.

Presidi di monitoraggio anche di notte

L’avviso è rivolto in particolare ai sindaci dei Comuni della costa tirrenica dell’isola, da Messina fino a Palermo e San Vito Lo Capo. Ai primi cittadini è stato chiesto di attivare idonei presidi di monitoraggio, anche nelle ore notturne, lungo i litorali esposti al rischio tsunami.

Nella foto di repertorio, Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana.

Consigliati per te

  1. Ciclone Harry, la Sicilia trema per l’allerta rossa: “Evitate litorali e piani interrati”
  2. Caldo record in Sicilia, Cocina lancia un avviso che guarda oltre l’estate
  3. Trappeto, Tony Pitony ironizza sul “Borgo di Dio”. Il Comune lo invita nei luoghi di Danilo Dolci
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Scuole di ogni ordine e grado e sedi universitarie chiuse a Palermo fino alle 8 di domenica 25 ottobre 2026. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato l'ordinanza in via precauzionale, mentre la sequenza sismica è ancora in corso.
Sequenza sismica a Palermo, ordinanza di chiusura per scuole e università
Cronaca
Verifiche immediate sulle condizioni di sicurezza degli edifici che ospitano attività commerciali, supermercati, centri commerciali, strutture turistiche e luoghi di lavoro aperti al pubblico. È quanto chiede la Uiltucs Sicilia a seguito della sequenza sismica registrata oggi ha inviato una comunicazione urgente alle aziende, richiamando le responsabilità dei datori di lavoro in materia di sicurezza e chiedendo l’immediata verifica delle strutture, degli impianti, delle vie di fuga e delle procedure di evacuazione, con particolare attenzione alla provincia di Palermo e alle altre aree potenzialmente interessate dagli eventi sismici. “La salvaguardia dell’incolumità delle lavoratrici, dei lavoratori e dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta. Nessuna esigenza produttiva o commerciale può prevalere sul diritto alla sicurezza», sottolinea la Uiltucs Sicilia in una nota a firma del segretario generale, Ida Saja e del referente salute e sicurezza, Giampiero Principe. La Uiltucs Sicilia chiede alle aziende di attivare tempestivamente le necessarie verifiche, avvalendosi, quando necessario, di tecnici qualificati, e di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. “In presenza di criticità o nell’impossibilità di accertare condizioni adeguate di sicurezza, le aziende devono valutare senza indugio la sospensione cautelativa delle attività fino al completamento delle verifiche. L’assenza di danni visibili non rappresenta automaticamente una garanzia di sicurezza”.
Terremoto, la Uiltucs Sicilia: “Siano avviate subito verifiche sui luoghi di lavoro”
Comunicati stampa
Controlli sulla sicurezza degli edifici, verifica delle aree di accoglienza e misure precauzionali per le strutture più vulnerabili, oltre a una richiesta di valutazione della sospensione temporanea delle attività pubbliche. Sono le principali indicazioni dell’avviso inviato dalla Protezione civile regionale ai Comuni delle province di Palermo e Messina dopo la sequenza sismica del 22 e 23 ottobre nel Tirreno meridionale.
Terremoto nel Tirreno, oltre 40 scosse: la Protezione civile chiede controlli su scuole, ponti ed edifici
Cronaca
Secondo le analisi geodinamiche preliminari dei sismologi, il meccanismo di innesto è legato alla zona di taglio Sisifo-Alicudi (o faglia di Filicudi). Si tratta di una grande struttura trascorrente destra (detta di strike-slip) orientata in direzione Nord-Ovest / Sud-Est.
La faglia di Filicudi si muove e si scatenano i terremoti, due forti scosse al largo di Palermo
In primo piano Cronaca
A Monreale 6 casi a Pioppo, 2 in centro e uno ad Aquino, il sindaco: «Basta fake news»
Monreale eletta Capitale Italiana del Libro 2027
Cronaca