Rischio tsunami, Cocina invita i sindaci a monitorare i litorali di notte

La Protezione civile della Regione siciliana ha emanato il secondo avviso sismico, indicando l’area di maggiore risentimento in cui attivare per prime le misure raccomandate. La sequenza sismica è ancora in corso e per questo viene chiesta la massima attenzione.

La comunicazione è firmata dal dirigente generale del Dipartimento, Salvo Cocina. «In considerazione del perdurare della sequenza sismica, si raccomanda la massima attenzione», si legge nel documento.

Presidi di monitoraggio anche di notte

L’avviso è rivolto in particolare ai sindaci dei Comuni della costa tirrenica dell’isola, da Messina fino a Palermo e San Vito Lo Capo. Ai primi cittadini è stato chiesto di attivare idonei presidi di monitoraggio, anche nelle ore notturne, lungo i litorali esposti al rischio tsunami.

Nella foto di repertorio, Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana.