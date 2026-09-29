Ciclista investito a Carini, il primo segnale di Davide: muove la testa alla voce di mamma e papà

Davide Passalacqua non è più in coma farmacologico. Il 21enne, rimasto gravemente ferito in un incidente sulla statale 113 a Carini, è stato estubato e ha mostrato le prime risposte agli stimoli, ma non ha ancora ripreso conoscenza e i medici mantengono la prognosi riservata.

La notizia arriva dopo giorni di ansia per la famiglia. Il giovane è ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia. L’investimento risale a venerdì scorso, quando Davide era in sella alla sua bicicletta e un camion lo ha travolto.

Le voci dei familiari e il movimento della testa

Stando all’ultimo bollettino medico, il ragazzo non è ancora vigile, ma avrebbe risposto alle voci delle persone a lui più vicine. Quando ha sentito parlare la madre, il padre, la fidanzata e le sorelle, avrebbe compiuto un leggero movimento con la testa: un gesto minimo, che assume un peso enorme dopo giorni trascorsi sotto sedazione.

A confermare l’uscita dal coma farmacologico è stata la madre, Elisa Passalacqua: «Davide è stato estubato e non è più in coma farmacologico». La donna ha poi riferito quanto osservato dal personale sanitario: «I sanitari hanno notato in lui alcuni segnali incoraggianti».

Un quadro clinico ancora critico

Il miglioramento, però, non cancella la gravità della situazione. Le condizioni di Davide restano serie, soprattutto per le lesioni alla testa e per lo stato di altri organi. La prognosi riservata significa che i medici non sono ancora in grado di stabilire con certezza come evolverà il quadro clinico.

Sul percorso che attende il giovane, la madre ha aggiunto: «Ora deve essere lui, piano piano, a reagire, certamente nei giusti tempi clinici».

L’incidente sulla statale 113

Tutto è cominciato venerdì scorso lungo la statale 113, nel territorio di Carini. Davide stava pedalando quando è stato investito da un camion e ha riportato ferite molto gravi. Da allora era stato tenuto in coma farmacologico, fino ai segnali di questi giorni.

Per il momento restano dunque due dati: le prime reazioni del giovane e una prognosi che, per i sanitari, non è ancora sciolta.