Notte di fuoco tra Trapani e Palermo: decine di roghi alimentati dallo scirocco

Notte di fuoco tra Trapani e Palermo: decine di roghi, spinti dalle raffiche di scirocco, hanno devastato vegetazione, colline e zone a ridosso dei centri abitati. I focolai più critici si registrano nel Trapanese, tra Castellammare del Golfo e la frazione di Scopello.

Il vento caldo ha favorito la rapida diffusione delle fiamme lungo le colline, minacciando la macchia mediterranea e le strutture ricettive della zona.

Situazione complessa anche nel Palermitano

Non va meglio in provincia di Palermo. Gli incendi, appiccati ad Altavilla Milicia e Montelepre, si sono estesi in fretta nei terreni agricoli e nelle zone boschive vicine.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso.