Cronaca

Notte di fuoco tra Trapani e Palermo: decine di roghi alimentati dallo scirocco

di Redazione
lettura in 1 minuti

Notte di fuoco tra Trapani e Palermo: decine di roghi, spinti dalle raffiche di scirocco, hanno devastato vegetazione, colline e zone a ridosso dei centri abitati. I focolai più critici si registrano nel Trapanese, tra Castellammare del Golfo e la frazione di Scopello.

Il vento caldo ha favorito la rapida diffusione delle fiamme lungo le colline, minacciando la macchia mediterranea e le strutture ricettive della zona.

Situazione complessa anche nel Palermitano

Non va meglio in provincia di Palermo. Gli incendi, appiccati ad Altavilla Milicia e Montelepre, si sono estesi in fretta nei terreni agricoli e nelle zone boschive vicine.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso.

Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Fermo dei tir, scaffali ancora vuoti nei supermercati della grande distribuzione
Cronaca
Assunzioni ponte sullo stretto di Messina
Ponte sullo Stretto, inchiesta per corruzione: il Ros acquisisce atti
Cronaca
Palermo, Carabinieri sequestrano scooter senza assicurazione, marito lo distrugge, moglie minaccia di morte i militari
Cronaca
Mancano gli elettricisti in Sicilia, Sicindustria ne porta 7 dall’Argentina
Economia
​Notati con un mezzo sospetto e il volto travisato: presi due ladri di rame a Termini Imerese
Cronaca