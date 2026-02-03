Cronaca

Allerta gialla in Sicilia, arriva la burrasca di Scirocco: raffiche fino a 100 km/h nella notte

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo gialla valido fino alle 24 di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, per rischio meteo-idrogeologico e idraulico su tutto il territorio regionale.

Ma prima delle piogge, sarà il vento il grande protagonista delle prossime ore. Tra la serata di oggi e la mattinata di domani, lo Scirocco raggiungerà intensità di forte burrasca, con raffiche che potranno toccare punte di 100 km/h. Un vero e proprio colpo di coda invernale che arriva dopo una giornata caratterizzata da temperature anomale, con picchi oltre i 20°C lungo il versante tirrenico.

Cosa sta succedendo: la dinamica meteo

All’origine di questa fase perturbata c’è l’ennesima saccatura nord-atlantica in discesa sul Mediterraneo occidentale. La sua avanzata sta favorendo una temporanea risalita di aria mite dal Nord Africa, responsabile del caldo fuori stagione registrato oggi. Ma è proprio il contrasto tra questa massa d’aria e un mobile anticiclone africano a generare i forti venti meridionali che stanno già interessando l’Isola.

Il bollettino della protezione civile regionale

A complicare il quadro, un’area depressionaria presente sul deserto algerino si sposterà rapidamente verso lo Stretto di Sicilia e poi sul Tirreno tra stasera e la notte. La pressione atmosferica è destinata a calare ulteriormente, toccando i 998 hPa nei pressi della Sicilia. Questo approfondimento del minimo barico alimenterà lo Scirocco, che soffierà con intensità burrascosa.

Quando il picco e cosa aspettarsi domani

L’apice della fase ventosa è atteso tra la notte e la mattinata di mercoledì. Successivamente, un fronte perturbato porterà piogge diffuse su gran parte della regione, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Nel corso della giornata le correnti ruoteranno da ovest/sud-ovest: il vento, pur non raggiungendo i picchi della prima parte del giorno, continuerà a soffiare forte. L’instabilità persisterà anche nel pomeriggio e in serata. Le temperature subiranno un calo vistoso rispetto ai valori quasi primaverili di oggi.

 

