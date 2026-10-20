Cronaca

Il cuore spezzato di Giusina Battaglia: il messaggio ai fan dopo la morte di Sergio

di Redazione
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Un cuore spezzato e poche righe su Instagram: così Giusina Battaglia, volto di «È sempre mezzogiorno», si è fatta sentire per la prima volta dopo la scomparsa del marito Sergio Colicchio. La cuoca palermitana ha usato una storia per ringraziare chi le è stato vicino: «Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti».

Il messaggio, rilanciato dall’Adnkronos, si chiude con una promessa a chi in queste ore le ha scritto: «Torno presto, ho bisogno di tutti voi».

Il lutto era stato reso noto lunedì 19 ottobre da Antonella Clerici, che ha aperto la puntata del programma di Rai1 dedicando un abbraccio alla cuoca e ai suoi due gemelli di 10 anni. La conduttrice ha assicurato a Giusina che la trasmissione l’aspetterà.

Colicchio, ex cameraman, è morto improvvisamente nel fine settimana. Era stato lui a realizzare le riprese dei primi video di cucina della moglie.

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