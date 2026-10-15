Enogastronomia

Nino u’ Ballerino a Catania protagonista della serata benefica “Doniamoci Fundraising 2026”

di Emanuele Fragasso
lettura in 3 minuti

Il celebre chef palermitano ha portato il sapore e l’allegria del suo inconfondibile street food all’evento benefico etneo, unendosi a una grande squadra di colleghi per sostenere le cause sociali del territorio.

Catania, 14 Ottobre 2026 – Lo street food d’autore sposa la beneficenza e accorcia le distanze. Il celebre chef palermitano Antonino Buffa, da tutti conosciuto e amato come Nino ‘u Ballerino, è stato tra i grandi protagonisti di “Doniamoci Fundraising 2026”, l’importante iniziativa di solidarietà andata in scena lo scorso 5 ottobre a Catania.

L’evento ha trasformato il capoluogo etneo nella capitale della generosità, riunendo un parterre d’eccezione composto da numerosi chef, maestri del gusto e professionisti della ristorazione siciliana. Uniti da un unico grande obiettivo, i partecipanti hanno messo a disposizione il proprio talento e le proprie eccellenze per una raccolta fondi destinata a supportare le realtà più fragili del territorio.

Nino ‘u Ballerino ha portato a Catania non solo l’eccellenza della tradizione gastronomica palermitana, ma anche la sua inconfondibile energia. Tra le postazioni food, la sua presenza si è distinta per il calore umano e per il celebre “ballo” che accompagna la “conzatura” (preparazione) dei suoi panini, trasformando il momento della degustazione in un vero e proprio spettacolo di gioia e condivisione.

A margine dell’evento, lo chef ha voluto condividere il suo entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa:

“Partecipare a ‘Doniamoci Fundraising 2026’ è stata un’emozione grandissima,” ha dichiarato Nino ‘u Ballerino. “Quando la cucina e il nostro amato street food possono mettersi al servizio di chi ha più bisogno, noi abbiamo il dovere morale di rispondere ‘presente’. A Catania ho trovato un’accoglienza straordinaria e ho avuto l’onore di lavorare al fianco di una squadra di colleghi eccezionali, tutti uniti per la stessa causa.”

“Il cibo di strada è da sempre il cibo del popolo e per il popolo,” ha concluso lo chef, “e non c’è soddisfazione più grande che usare le nostre tradizioni per regalare un sorriso e un aiuto concreto. Questa iniziativa ha dimostrato ancora una volta che Palermo e Catania, quando si tratta di cuore e di solidarietà, non conoscono campanilismi: sono un’unica, grande famiglia siciliana.”

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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diEmanuele Fragasso
Giornalista e redattore di Diretta Sicilia. Si occupa di cronaca, attualità e approfondimenti dal territorio siciliano. Segue con attenzione i fatti di giornata con un approccio rigoroso e puntuale alla notizia.

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