Nuovo terremoto politico in Sicilia, perquisiti studio e casa Gaetano Armao

Questa mattina la Procura di Palermo ha disposto una serie di perquisizioni nei confronti dell’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all’Economia della Regione Siciliana. Gli uomini della Squadra Mobile hanno controllato la sua abitazione e gli studi legali, a Palermo e a Roma.

Secondo le prime indiscrezioni, l’indagine riguarderebbe anche altre persone. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle ipotesi di reato. Fino ad agosto Armao ha presieduto la Commissione tecnica specialistica (Cts) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, l’organo che esamina i dossier legati a importanti impianti energetici e industriali sull’isola.

Avvocato amministrativista e docente universitario, Armao è stato vicepresidente della Regione durante la presidenza di Nello Musumeci. In precedenza, con la giunta guidata da Raffaele Lombardo, aveva ricoperto gli incarichi di assessore ai Beni culturali e all’Economia. È il marito di Giusi Bartolozzi, ex capo di Gabinetto del ministero della Giustizia.