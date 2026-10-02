Morto a 50 anni Danilo Scozzari, responsabile dei negozi Milù a Palermo

Palermo ha salutato Danilo Scozzari, morto a 50 anni dopo una breve malattia, a poche settimane dal suo 51esimo compleanno. Era il responsabile dei negozi Milù in città. Più di mille persone hanno partecipato ai funerali nella chiesa di San Giovanni Apostolo, al Cep.

Sposato e padre di tre figlie, aveva scelto il mondo dell’abbigliamento a 16 anni e non l’aveva più lasciato. Con il tempo era diventato un riferimento per una clientela numerosa, fino a guidare i negozi Milù a Palermo.

Un uomo, prima ancora che un responsabile

Chi lo conosceva ne ricorda soprattutto l’umanità. Gentile, elegante, disponibile, aveva sempre tempo per ascoltare e per dare un consiglio. Dopo la sua scomparsa sono arrivati centinaia di messaggi, fotografie e ricordi.

L’ultimo saluto al Cep

Nella chiesa di San Giovanni Apostolo la folla era grande. Ognuno aveva con sé una storia, un ricordo, un momento condiviso con Danilo.

Una frase racchiude il sentimento di chi gli voleva bene e oggi ne sente la mancanza: “I tessuti passano, le mode cambiano, ma l’impronta che tu lasciavi nei nostri cuori non si sfilerà mai”.