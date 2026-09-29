Caro carburante, Csa-Cisal scrive a Lagalla: “Comune di Palermo conceda più lavoro agile”

Palermo, 29 settembre 2026 – “Il prezzo dei carburanti incide ormai pesantemente sul bilancio delle famiglie e per un nucleo monoreddito può rappresentare un grave problema. I lavoratori vanno incontro a enormi costi per gli spostamenti casa-ufficio, specie per chi risiede fuori Comune. Per questo abbiamo scritto al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, perché ai dipendenti comunali sia concesso più lavoro agile, consentendo loro di risparmiare sulla spesa per gli spostamenti”. Lo dice Gianluca Cannella, segretario provinciale del sindacato Csa-Cisal, prima organizzazione sindacale al comune di Palermo.

“L’adozione di idonee misure organizzative, fatti salvi i servizi, permetterebbe di ridurre gli spostamenti quotidiani dei dipendenti – aggiunge Cannella – ma servono deroghe temporanee per incentivare il lavoro agile, specie per i pendolari”.