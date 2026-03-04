I dati sul gioco d’azzardo in Sicilia

I numeri relativi al gioco d’azzardo in Sicilia, sia online che sul territorio, confermano una netta propensione per le attività ludiche. Ad esempio, in base ai dati diffusi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sull’isola ci sono più sale bingo che in ogni altra regione, e anche la quota giocata pro capite online dagli abitanti è decisamente più alta della media nazionale.

In base ai dati contenuti nell’ultimo Libro Blu dell’Adm, che fa riferimento all’anno 2023, la raccolta da gioco fisico in Sicilia è stata quantificata in 123,08 milioni di euro, da cui, tolte le vincite, deriva una spesa di 63,66 milioni. In base a questi dati la regione si classifica quinta per le giocate nei punti vendita sul territorio, dopo Lombardia, Lazio, Campania e Veneto.

Numeri in crescita del gioco online

Solo nel corso del 2024 i siciliani hanno aperto oltre 595mila conti di gioco online: in tutta la regione i conti attivi sono circa 2 milioni 281mila, il che vuol dire che ci sono 650 account ogni 1000 abitanti di età compresa tra i 18 e i 74 anni. Solo la Campania supera questo dato con 8117 conti attivi ogni 1000 abitanti, mentre la media italiana è di 471.

Le informazioni sul gioco a distanza sono riportate nel Libro nero dell’azzardo, pubblicato da Federconsumatori e Cgil. Durante il 2024 la raccolta online in Sicilia è stata di 10.802 milioni di euro, un milione in più rispetto al 2023. Bisogna chiarire che non tutti i soldi sono andati persi, infatti, sottraendo al totale giocato le vincite, che online sono state mediamente del 94,6% la spesa, ossia le perdite nette, sono state di 5,4 milioni di euro.

Ma quanto si spende a testa? I dati pro-capite raccontano di più e posizionano la Sicilia tra le regioni d’Italia con maggiore propensione di gioco online. La raccolta, infatti, è stata di 2260 euro a testa, la nostra regione è seconda solo alla Campania, ben al di sopra della media italiana che è pari a 1563 euro a testa. Si noti che il dato è stato calcolato su tutta la popolazione residente, neonati e centenari compresi. Tornando ai valori assoluti, Agrigento è la prima provincia in Italia per quanto riguarda la raccolta dell’azzardo online.

Inoltre se andiamo a guardare le cifre delle giocate pro-capite, tra le prime cinque province in cui si gioca di più, tre sono siciliane. Infatti troviamo al primo posto Isernia, seguita da Siracusa, Messina e Palermo, quindi due campane: Salerno e Napoli. I numeri, rapportati alla popolazione tra i 18 e i 74 anni, vedono una media di più di 3549 euro giocati nelle tre province siciliane, contro una media nazionale di 2162 euro. Siracusa è anche al secondo posto tra i comuni capoluogo di provincia, con una raccolta online pro-capite di 4029 euro.

Se invece andiamo a guardare i comuni con più di 10mila abitanti, a classificarsi in quarta posizione a livello nazionale c’è Patti in provincia di Messina. Qui la raccolta pro-capite, ricordiamolo solo online, ha raggiunto i 6542 euro a testa. Segue in sesta posizione Acate in provincia di Ragusa con 5671 euro, al sesto posto della classifica italiana.

I siciliani preferiscono l’online

Come si evince dai dati relativi al 2024, che confermano i trend del 2023, il gioco online è diventato ormai la modalità preferita in Sicilia, che si piazza nelle prime posizioni delle varie classifiche e sempre al di sopra dei dati nazionali. In generale questa modalità di gioco fa registrare cifre crescenti, sia per il tipo di offerta, che contempla tutte le tipologie di intrattenimento legali in Italia in un unico posto, sia per le novità presenti sui migliori portali, sia per la sicurezza.

Con il nuovo bando dell’ADM e le regole più stringenti, i casinò virtuali sono sempre più sicuri e affidabili. Anche sotto l’aspetto delle ricariche, i siti che accettano e-wallet come PayPal, voucher, codici e altri strumenti di pagamento innovativi, permettono di trasferire i propri fondi senza rischi. Le piattaforme in Italia di casinò online con PayPal inoltre permettono di ricaricare anche piccoli importi e di prelevare le vincite in maniera immediata e senza costi. Questi e altri fattori fanno sì che la raccolta online sia in crescita e che la media di conti attivi nella regione sia così elevata.