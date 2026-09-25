Scontro scooter-auto: morta 17enne al Policlinico di Messina

Una diciassettenne è morta questa mattina al Policlinico di Messina, dove era ricoverata in Rianimazione dopo lo scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La giovane, Rebecca Galli, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Le condizioni della ragazza erano apparse critiche fin dai primi momenti successivi all’impatto. Rebecca si trovava a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è entrato in collisione con un’automobile che procedeva in senso contrario. Il violento urto non le ha lasciato scampo: trasportata d’urgenza in ospedale, è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva fino al decesso, avvenuto nella mattinata odierna.

Una studentessa del liceo Archimede

Rebecca frequentava il liceo scientifico Archimede di Messina. Solo pochi mesi fa aveva vissuto un’esperienza che ricordava con entusiasmo, una vacanza studio a Miami che rientrava tra i ricordi più belli della sua estate. Un’estate che dai racconti familiari e amicali doveva restare un capitolo felice della sua giovinezza, e che invece si è chiusa nel modo più tragico.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità cittadina. Familiari, amici e compagni di scuola si stringono nel dolore per la perdita di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti a sé.

Da accertare la dinamica dell’incidente

Messina si trova così a fare i conti con l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro tra lo scooter e l’auto e per stabilire eventuali responsabilità nell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono stati effettuati i rilievi del caso, elementi che dovranno chiarire come si sia potuto verificare l’impatto e chi, tra i due conducenti coinvolti, si trovasse eventualmente in torto.

Nel frattempo la città si prepara a stringersi attorno alla famiglia di Rebecca in un momento di dolore collettivo, l’ennesimo legato alla sicurezza stradale che torna a interrogare la comunità messinese.