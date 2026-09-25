CronacaMessina

Scontro scooter-auto: morta 17enne al Policlinico di Messina

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Una diciassettenne è morta questa mattina al Policlinico di Messina, dove era ricoverata in Rianimazione dopo lo scontro tra uno scooter e un’auto avvenuto ieri pomeriggio in via Don Blasco. La giovane, Rebecca Galli, non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Le condizioni della ragazza erano apparse critiche fin dai primi momenti successivi all’impatto. Rebecca si trovava a bordo del proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è entrato in collisione con un’automobile che procedeva in senso contrario. Il violento urto non le ha lasciato scampo: trasportata d’urgenza in ospedale, è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva fino al decesso, avvenuto nella mattinata odierna.

Una studentessa del liceo Archimede

Rebecca frequentava il liceo scientifico Archimede di Messina. Solo pochi mesi fa aveva vissuto un’esperienza che ricordava con entusiasmo, una vacanza studio a Miami che rientrava tra i ricordi più belli della sua estate. Un’estate che dai racconti familiari e amicali doveva restare un capitolo felice della sua giovinezza, e che invece si è chiusa nel modo più tragico.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità cittadina. Familiari, amici e compagni di scuola si stringono nel dolore per la perdita di una ragazza che aveva ancora tutta la vita davanti a sé.

Da accertare la dinamica dell’incidente

Messina si trova così a fare i conti con l’ennesima giovane vita spezzata sull’asfalto. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro tra lo scooter e l’auto e per stabilire eventuali responsabilità nell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono stati effettuati i rilievi del caso, elementi che dovranno chiarire come si sia potuto verificare l’impatto e chi, tra i due conducenti coinvolti, si trovasse eventualmente in torto.

Nel frattempo la città si prepara a stringersi attorno alla famiglia di Rebecca in un momento di dolore collettivo, l’ennesimo legato alla sicurezza stradale che torna a interrogare la comunità messinese.

Consigliati per te

  1. Palermo, scontro scooter-auto: 17enne in codice rosso a Villa Sofia
  2. Palermo, scontro scooter-auto in via Uditore: 17enne in codice rosso
  3. Incidente a Terrasini, travolge un 17enne sullo scooter e scappa: è caccia al pirata della strada
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
Seguici su Google News — clicca la stellina ★ per seguirci
Aggiungi DirettaSicilia come fonte preferita su Google
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Anziana minaccia il finto carabiniere: truffa sventata nel Palermitano
Cronaca
Scatta l’allerta meteo in Sicilia, temporali forti in avvicinamento
Meteo
Incendio al Conca d’Oro, anche Iqos-Alphaomega cessa l’attività
Economia
Prezzi folli per i carburanti, «Dal 27 agosto gasolio a 2,3 euro senza intervento»
Da domani gasolio ancora piu caro, dimezzato il taglio delle accise dal Governo Meloni
Economia
Lavoratori in nero, percettori di Adi e stipendi in contanti, blitz della Guardia di Finanza
Cronaca