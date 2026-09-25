Scatta l’allerta meteo in Sicilia, temporali forti in avvicinamento

Un fronte freddo proveniente dai Balcani porterà un peggioramento del tempo sulla Sicilia a partire dal pomeriggio di venerdì 25 settembre, con rovesci e temporali sparsi che potranno risultare localmente intensi. Le zone più esposte saranno il messinese e il palermitano tirrenico, con possibile estensione a catanese, ennese, nisseno, siracusano e ragusano. Più al riparo l’agrigentino, il trapanese e il palermitano occidentale. Dal weekend è atteso un deciso miglioramento grazie al rinforzo dell’anticiclone.

Un fronte freddo in transito sull’isola

La Sicilia si prepara a un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di venerdì 25 settembre, quando una modesta saccatura proveniente dai Balcani interesserà l’estremo sud Italia, toccando parzialmente anche l’isola. Il fenomeno sarà legato al passaggio di un veloce fronte freddo, accompagnato da una circolazione depressionaria di debole intensità.

Secondo quanto riportato dagli esperti, l’evoluzione atmosferica non riguarderà l’intero territorio regionale in maniera uniforme, ma si manifesterà con una distribuzione irregolare dei fenomeni, più marcata su alcune aree rispetto ad altre.

Le fasi della giornata di venerdì

Le prime avvisaglie del cambiamento si registreranno già in mattinata, con un aumento della nuvolosità medio-alta di tipo stratiforme. Non sono esclusi in questa fase dei piovaschi isolati tra il trapanese e il palermitano.

Sarà però nel corso del pomeriggio e in serata che la situazione meteorologica subirà la svolta più significativa, con lo sviluppo di rovesci e temporali che si formeranno dapprima sul basso Tirreno. Qui i fenomeni potranno assumere localmente carattere di forte intensità, per poi spostarsi in maniera sparsa e non omogenea su messinese, palermitano e trapanese, con possibili ripercussioni anche sull’entroterra agrigentino.

L’instabilità è destinata a coinvolgere pure i rilievi interni del siracusano e i settori centro-orientali dell’isola, con un possibile interessamento della fascia costiera ionica. Su quest’ultima zona non si escludono temporali localizzati di forte intensità, capaci di persistere fino a notte inoltrata in aree circoscritte della costa. Gli esperti non escludono inoltre il rischio di forti raffiche di vento e di grandinate di piccola o media entità in corrispondenza dei temporali più intensi.

Il ritorno dell’anticiclone nel weekend

Le condizioni di instabilità dovrebbero protrarsi, seppur in modo discontinuo, fino alla notte e alle prime ore di sabato mattina. Successivamente la circolazione depressionaria è attesa in allontanamento, aprendo la strada a un miglioramento generale già nel corso della giornata di sabato.

Sarà però da domenica che si assisterà a un cambio di scenario più netto, con l’alta pressione che tornerà a rinforzarsi decisamente, riportando condizioni di cielo ampiamente soleggiato su tutta la regione.

Le temperature nei prossimi giorni

Sul fronte termico non si prevedono variazioni sostanziali. Venerdì i valori potrebbero registrare un lieve calo locale, conseguenza diretta della copertura nuvolosa e delle precipitazioni previste. Nel corso del weekend le temperature si manterranno invece in linea con le medie del periodo, con giornate ancora dal sapore tardo estivo e nottate più fresche.