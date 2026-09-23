Cronaca

Palermo, morto un uomo in un furgone in via Notarbartolo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un furgone parcheggiato in via Notarbartolo, a Palermo. Il mezzo, un furgoncino bianco, era fermo davanti all’assessorato regionale al Bilancio, a pochi metri dall’albero Falcone, uno dei luoghi simbolo della città.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno eseguito i primi accertamenti per chiarire cosa fosse accaduto. Dagli approfondimenti è emerso che l’uomo è morto per cause naturali, elemento che ha escluso da subito ogni altra ipotesi.

I parenti sul posto in attesa del carro funebre

Nel frattempo in via Notarbartolo si sono radunati i familiari, che sono rimasti accanto al furgone fino all’arrivo del carro funebre. Poi la salma è stata trasferita, mettendo fine alle operazioni.

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