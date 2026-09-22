Cronaca

Cade da cavallo a Camporeale, Ismaele muore a 17 anni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Ismaele, il 17enne caduto da cavallo a Camporeale, è morto. Il giovane nei giorni scorsi era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo in gravissime condizioni, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.

I soccorsi e il trasporto al Civico

A causa dei gravi traumi riportati alla testa e al torace, il ragazzo era stato intubato sul posto e trasferito d’urgenza in elisoccorso al Civico di Palermo, dove i sanitari hanno tentato in ogni modo di stabilizzarne le condizioni. Inizialmente la prognosi era stata riservata, ma nelle ore successive il quadro clinico è precipitato fino al decesso.

Indagini in corso

Sulla dinamica della caduta indagano i carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione le circostanze in cui il giovane ha perso il controllo del cavallo.

Il cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa di Ismaele ha suscitato profondo dolore a Camporeale. La ASD Camporeale Calcio 2018 ha voluto ricordarlo con un messaggio: “Esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del giovane Ismaele. Si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, porgendo le più sentite condoglianze ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene.”

Riposa in pace, Ismaele.

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