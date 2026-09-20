Cronaca

A29, tamponamento a catena tra le gallerie: coinvolti sei veicoli, code fino a Carini

di Redazione Web
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Incidente in galleria, camion si ribalta, A29 paralizzata
Foto Archivio

Sei veicoli coinvolti in un tamponamento a catena e lunghe file di auto in direzione del capoluogo: pomeriggio difficile sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, dove l’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Lo scontro si è verificato intorno alle 17.30 nel tratto in direzione Palermo, all’altezza di Isola delle Femmine, in una zona compresa tra le gallerie. Per cause ancora da chiarire, i mezzi si sono urtati uno dopo l’altro.

Stando alle prime informazioni, il bilancio sul piano sanitario sarebbe contenuto: alcune persone avrebbero riportato ferite di lieve entità e non risulterebbero situazioni di particolare gravità.

Molto più pesante l’impatto sulla viabilità. Il rallentamento del flusso veicolare ha generato una coda che si estende fino a Carini, con inevitabili disagi per chi rientra verso la città nell’ora di punta.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico. Gli accertamenti sono in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

La nota dell’Anas

A causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti sei veicoli, si registra traffico rallentato sull’Autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo” all’altezza di Isola delle Femmine, lungo la carreggiata in direzione Palermo.

I rallentamenti si registrano, al momento, tra Carini e Tommaso Natale.

Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della regolare viabilità in direzione Palermo nel più breve tempo possibile.

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