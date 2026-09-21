Cronaca

Scossa di terremoto nella valle del Belice: magnitudo 2.7 vicino a Salaparuta

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Terremoti in Sicilia, scosse nel Belice e nel Canale di Sicilia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina nella valle del Belice, in provincia di Trapani. L’evento sismico è avvenuto alle 11:03 (ora italiana) di lunedì 21 settembre 2026, con epicentro a circa un chilometro a nord-est di Salaparuta.

Secondo la localizzazione della Sala Sismica INGV di Roma, l’epicentro si trova alle coordinate geografiche 37.7638 di latitudine e 13.0182 di longitudine. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 9 chilometri.

Trattandosi di un evento di lieve entità, con una magnitudo di questo livello la scossa viene in genere avvertita solo dalla popolazione più vicina all’epicentro e, quando percepita, non provoca normalmente danni a persone o cose. Al momento non risultano segnalazioni di danni.

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