Palermo, rapina al portavalori davanti al supermercato: bottino in fuga su uno scooter

Un portavalori è stato rapinato questa mattina intorno alle 9 davanti al supermercato Conad di via Giovanni Argento, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia a Palermo. Mentre gli operatori stavano effettuando la consegna del denaro, due uomini a bordo di uno scooter, entrambi senza casco o passamontagna, si sono avvicinati al furgone blindato: il passeggero ha afferrato una delle cassette dalle mani della guardia giurata e i due sono scappati nelle stradine del rione.

Subito dopo il colpo, sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno dato il via alle ricerche e agli accertamenti. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e la guardia giurata che, avendo visto i volti dei malviventi, potrebbe essere in grado di identificare almeno uno dei due.

Fondamentale per le indagini sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato il raid e la direzione di fuga dei rapinatori.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe anche la presenza di un terzo uomo che avrebbe fatto da vedetta, elemento che rafforza l’ipotesi di un colpo studiato nei dettagli: i malviventi sembravano infatti essere a conoscenza degli orari e delle procedure di trasporto del denaro. Gli investigatori sono al lavoro per identificare e rintracciare i responsabili.