Tutte le novità dell’auto in mostra al Politeama: al via il Mobility Expo con 20 modelli e test drive

A Palermo il Mobility Expo in Piazza Castelnuovo: 3 giorni di auto, novità del settore e test drive gratuiti
di Redazione Web
Verrà inaugurato domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 10, il Mobility Expo by SM, che fino a domenica 2 novembre trasformerà Piazza Castelnuovo in un salone a cielo aperto dedicato alle novità del mondo dell’auto. Saranno 20 i modelli in esposizione, appartenenti a 11 marchi, che i visitatori potranno ammirare e provare grazie ai tester messi a disposizione dalle concessionarie Astercar (Kia), Nuova Siculauto (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia), R.Star (Omoda e Jaecoo) e Stellantis & You (Citroën, Leapmotor, Opel e Peugeot). Subito dopo il taglio del nastro si svolgerà la tavola rotonda dal titolo “Mobilità, infrastrutture e innovazione nei trasporti”, introdotta dall’assessore comunale alle Attività Produttive Giuliano Forzinetti e moderata dal direttore della rivista Sicilia MotoriDario Pennica, organizzatore della manifestazione.

Tra i partecipanti figurano l’On. Alessandro Aricò (Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità), l’Ing. Marco Ciralli (Capo Area Responsabile Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo), il Dott. Antonio Gatto (Presidente Confauto-Palermo), il Dott. Antonio Graffagnini (Presidente ANAV Sicilia) e il Dott. Angelo Pizzuto (Presidente dell’Automobile Club Palermo e Direttore della Motorizzazione di Palermo).

Negli stand allestiti in piazza, visitabili giorno e notte, saranno presenti i seguenti modelli: Alfa Romeo Junior; Citroën C3 e C3 AircrossFiat 500e, 600, Grande Panda e PandinaJaecoo 7 HSJeep Avenger 4xe e Nuova CompassKia EV3 ed EV4Lancia Ypsilon HF Line; Leapmotor B-10 e C-10 Rev; Omoda 5 HSOpel Corsa e Frontera; Peugeot 208 e 3008. Il pubblico potrà non solo ammirare e testare le vetture, ma anche ricevere informazioni su caratteristiche tecniche, dotazioni e promozioni. Chi si recherà successivamente nelle concessionarie potrà usufruire di condizioni dedicate per l’acquisto o il noleggio e ricevere un omaggio riservato ai partecipanti dell’evento.

Il Mobility Expo by SM è patrocinato dal Comune di Palermo e dall’ANAV Sicilia, ed è organizzato con il supporto di Automobile Club Palermo e Sais Autolinee.

