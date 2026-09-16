Tragedia in strada, uomo si toglie la vita con una pistola

Momenti di a Favara dove un uomo di 86 anni si è tolto la vita in via Vittorio Veneto sparandosi un colpo alla tempia. Il gesto sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Favara insieme al nucleo radiomobile di Agrigento, chiamati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a raccogliere le prime testimonianze di chi si trovava in strada nel momento della tragedia. Al momento restano da chiarire le circostanze che hanno portato l’uomo a compiere il gesto.

La notizia ha scosso la comunità di Favara, dove l’episodio ha avuto luogo in pieno giorno, in una via centrale della cittadina.

Se stai attraversando un momento difficile o pensi al suicidio, puoi contattare il Telefono Amico Italiano al numero 02 2327 2327, attivo tutti i giorni, oppure rivolgerti al Pronto Soccorso più vicino.