Cronaca

Termini Imerese, incendio nella notte in zona industriale: 27 auto distrutte

di Redazione Web
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Una notte di fuoco nella zona industriale di Termini Imerese, dove un incendio ha devastato un deposito auto e un’officina in contrada Cannemasche. Il bilancio è pesante: 27 vetture danneggiate e l’immobile dell’attività artigianale coinvolto dalle fiamme, con decine di squadre impegnate per ore nello spegnimento.

A dare origine al rogo sarebbe stato un Tir adibito al trasporto di automobili, con le vetture caricate a bordo che sono state le prime a essere avvolte dal fuoco. Da lì l’incendio si è esteso rapidamente alle altre auto parcheggiate nell’area del deposito, per poi raggiungere anche l’officina adiacente, mandando in fumo sia i veicoli che la struttura che ospitava l’attività.

Sul posto sono intervenute decine di squadre, impegnate per l’intera notte nelle operazioni di spegnimento prima di passare alla messa in sicurezza dell’area. Al momento sono ancora in corso le attività di bonifica, mentre i carabinieri lavorano per ricostruire le cause che hanno innescato il rogo.

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