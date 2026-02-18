Dramma in casa, donna di 55 anni si toglie la vita

Una donna di 55 anni ha perso la vita in viale della Regione a Caltanissetta, nel tratto nei pressi della rosticceria Savoia. A dare l’allarme è stato il fratello, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e due ambulanze, ma all’arrivo dei soccorritori per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Le cause del tragico gesto sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Se stai attraversando un momento difficile, puoi chiamare il Telefono Amico al 02 2327 2327 o il Telefono Azzurro al 19696. Il Telefono Amico per la prevenzione del suicidio è raggiungibile al 800 274 274.