Palermo, blitz all’alba allo Zen 2: carabinieri setacciano appartamenti e box

Nuova operazione dei carabinieri nel cuore dello Zen 2, a Palermo, dove all’alba è scattato un vasto dispositivo di controllo tra i padiglioni del quartiere. I militari stanno passando al setaccio appartamenti, box e sottoscala alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, in un’attività che vede impiegati numerosi uomini sul territorio.

A sovrintendere l’operazione anche un elicottero, che sorvola l’area monitorando dall’alto i movimenti e supportando le squadre a terra nella perlustrazione. Nel frattempo, l’intera zona è stata cinturata con posti di blocco, così da tenere sotto controllo ogni via di accesso e uscita durante le fasi più delicate del controllo straordinario.

Non è la prima volta che lo Zen 2 finisce al centro di operazioni di questo tipo: il quartiere, da tempo attenzionato dalle forze dell’ordine per episodi legati al traffico di droga e alla detenzione di armi, resta uno dei punti nevralgici dei controlli sul territorio del capoluogo siciliano.